B 184 bei Delitzsch: Auto landet nach Unfall im Straßengraben

Delitzsch/Brodau. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag nachmittags kurz nach zwei Uhr auf der Bundesstraße 184. Zwischen Brodau und Brodauer Stempel kam die Fahrerin eines Ford aus bisher unbekannter Ursache von der B 184 ab, das Auto landete schließlich im Straßengraben in Fahrtrichtung Leipzig. Laut Zeugenaussagen war die Seniorin mit ihrem Pkw aus Richtung Leipzig kommend in Richtung Delitzsch unterwegs. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Retter nicht behindern

Für die Retter gerieten die Unfallfolgen mal wieder zum Ärgernis. Weil sich der Verkehr auf der Bundesstraße kurzzeitig staute, wendeten einige Autofahrer ihre Vehikel und behinderten damit die heraneilenden Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Polizei. In diesem Zusammenhang wird nochmals darum gebeten, eine Rettungsgasse frei zu halten beziehungsweise frei zu machen – dies gilt nicht nur für Autobahnen.

Von cj