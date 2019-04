Krostitz

Ein 53-jähriger Fahrer eines weißen Kasten-Lkw fuhr am Dienstag, gegen 7.50 Uhr, die B 2 von Pröttitz in Richtung Hohenossig. Hinter dem Abzweig Kletzen (am Autohaus Thoß) kam ihm ein Lkw entgegen, der viel zu weit links über die mittlere Fahrbahnmarkierung fuhr. Das linke Vorderrad ragte über die Mittellinie.

Zusammenstoß verhindert

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr der 53-Jährige weit nach rechts. Daraufhin gab es einen Knall. Er war mit dem rechten Außenspiegel und dem Kofferaufbau an einem Baum hängen geblieben. Am Fahrzeug und am Baum entstand ein Sachschaden in bisher noch unbekannter Höhe. Eine Kollision mit dem entgegenkommenden Lkw gab es nicht. Dieser setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Zeugen bitte melden

Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58 in 04509 Delitzsch, Telefonnummer 034202 66 100.

Von Vo