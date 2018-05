Eilenburg

Die Ortsumfahrung B 87 in Eilenburg hält jetzt wohl jedem noch so großen Hochwasser stand. Bereits seit Januar schützt im Falle des Falles eine 750 Meter lange Spundwand die muldeseitige Südböschung des Straßenkörpers. Der hatte bei der Flut im Juni 2013 gehalten, zeigte aber dennoch Schwachpunkte, die nun behoben werden mussten. Inzwischen sind an dieser Seite des Dammfusses auch die Böschungs- und Entwässerungsarbeiten erledigt, so Isabell Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßen und Verkehr (Lasuv), auf Anfrage der LVZ.

Muldeseitig sind Bauarbeiter so gut wie fertig

Die Arbeiten an der Ortsumfahrung, konkret im Bereich zwischen der Muldebrücke und dem nach Wurzen abbiegenden Gleis der Deutschen Bahn, würden damit weitgehend im Zeitplan liegen. Muldeseitig müsse im Wesentlichen nur noch ein dammparalleler Wirtschaftsweg gebaut werden.

Die Mitarbeiter der Firma Straßen- und Tiefbau Eilenburg können damit in diesen Tagen auf die Nordseite des Dammfusses wechseln, wo eine Filterschicht eingebaut werden muss. Das Aufschütten des Oberbodens und seine Begrünung folgen.

Pedalritter haben das Nachsehen

Beim Lasuv geht man derzeit davon aus, dass das rund 1,5 Millionen Euro teure Projekt wie geplant im Herbst abgeschlossen werden kann. Der Verkehr auf der Ortsumfahrung selbst ist von dem Arbeiten am Fuße des Straßendammes nicht betroffen. Nachsehen haben lediglich die Radfahrer. Der Mulderadweg, der über die idyllische Kastanienallee führt und dann die Bundesstraße untertunnelt, bleibt in diesem Bereich bis zum Ende der Baumaßnahmen gesperrt.

Die Pedalritter müssen die Baustelle damit auch weiterhin großräumig im Osten auf der Staatsstraße 11 umfahren.

Von Ilka Fischer