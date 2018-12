Delitzsch

Die Eiche am Restaurant Zur Schlosswache ist das jüngste Beispiel. Ein Befall mit dem Riesenporling drohte den Baum umfallen zu lassen – und das in Nähe eines Freisitzes. Damit ist doch alles klar, oder? Nicht ganz so eindeutig sieht das die Bürgerinitiative (BI) Grünes Delitzsch. Dort wird nach wie vor jeder gefällte oder von Fällung bedrohter Baum kritisch beäugt.

Schmerzhafter Verlust

„Es sind etliche große Bäume in Delitzsch verschwunden“, kritisiert BI-Kopf und -Sprecher Jörg Bornack. Speziell solche „prominenten“ Einzelbäume seien jedes Mal ein schmerzhafter Verlust. Wenngleich, so die Beteuerung der vor fünf Jahren gegründeten BI, es nicht das Thema sei, dass ein kranker Baum gefällt wird, sondern dass es an Nachpflanzungen – und dies vor allem im innerstädtischen Bereich – einfach fehle. Regelmäßig trifft sich die BI. Es wird geredet und sich ausgetauscht, Pläne geschmiedet, auf Missstände aufmerksam gemacht. Am Ende aber steht oft die bittere Erkenntnis, dass man nicht viel ausrichten könne und gegen Aussagen wie „Der Baum ist krank“ weitgehend machtlos bleibt. Daher fordert die BI, dass die Baumkommission wieder eingesetzt wird. Das Gremium aus ehrenamtlichen Baumpflegern, Landschaftsplanern und -architekten beäugte vor fünf Jahren im Zuge und Nachgang der umstrittenen Fällungen am Wallgraben jede Maßnahme kritisch, die einzelnen Maßnahmen wurden ausdiskutiert. Das Kontrollgremium, so die BI, fehle nun leider und die Verwaltung könne jederzeit mit „Gefahr im Verzug“ argumentieren, um Bäume weg zu bekommen. Wenn die Baumkommission wieder ins Leben gerufen würde, sei die Kontrollinstanz wieder gegeben. Kritisch sieht man dabei auch die gesamte klimatische und gesundheitliche Entwicklung: „Wie viele Menschen werden von Bäumen erschlagen und wie viele werden an Krebs erkranken?“, fasst es Jörg Bornack zusammen. So sei es besonders bedauerlich, wenn um Kitas und Schulen die Schattenspender verschwinden würden. Als ärgerlich hinzu kämen dann Fällungen wie die in der Grünstraße oder die Linde, die in der Lindenstraße verschwinden soll, „um einer Einfahrt Platz zu machen“, so die Kritik.

Keine Willkür

Kein Baum wird willkürlich gefällt, heißt es aus der Verwaltung. Um die Bürger vor Gefahren zu schützen, sind Kommunen per Gesetz verpflichtet, ihren Baumbestand regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls von ihm ausgehende Gefahren zu beseitigen. Die Stadt Delitzsch hat dafür die Stelle eines Baumkontrolleurs geschaffen. Seit fünf Jahren übt diese Tätigkeit eine Mitarbeiterin der Servicegesellschaft (SGD) aus. Dort räumt man ein, dass die Eingriffe der vergangenen Jahre mitunter massiv gewirkt hätten. Das hatte aber vor allem damit zu tun, dass ein Pflegerückstand aufgeholt werden musste. Die Stadt verweist darauf, dass 2017 (165), 2016 (143) und 2015 (136) Bäume neu gepflanzt wurden. Insgesamt verfügt die Loberstadt über knapp 16 000 Bäume aller Art vom Ahorn bis zur Zierkirsche. In Delitzsch und den Ortsteilen wachsen 82 Hektar Wald, insgesamt verfügt die Stadt über 672 Hektar Grünflächen.

Von Christine Jacob