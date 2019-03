Delitzsch

Sie reden viel bei der Bürgerinitiative (BI) Grünes Delitzsch. Sie wollen mit ihrem Reden viel erreichen. Und doch fallen in Delitzsch nach wie vor Bäume. Ins Leben gerufen 2013, als schon einmal etliche Bäume am Wallgraben gefällt wurden, hat die Gruppe bis heute Bestand. Kritisch wird die Arbeit der Stadtverwaltung beäugt.

Delitzscher bleiben kritisch

So sieht die BI die aktuellen Nachpflanzungspläne der Stadtverwaltung am Wallgraben mehr als kritisch. Eigentlich müssten es gemäß der Gehölzschutzsatzung 89 Stück im Stammumfang von 14 bis 16 Zentimetern sein. Die Satzung bietet die Möglichkeit bei einer Erhöhung der Pflanzqualität die Zahl zu reduzieren. Die Stadt will am Wallgraben so 40 Bäume mit Stammumfängen von 20 bis 25, 25 bis 30 und auch 30 bis 35 Zentimetern setzen. Hintergrund ist auch, dass der Alleencharakter beibehalten werden soll. Die 40 Bäume entsprechen einem Ausgleich von 100 Bäumen mit einem Stammumfang von 14 bis 16 Zentimetern. „Ein großer Baum braucht viel länger, ein junger Baum wächst schneller an“, sagt BI-Chef Jörg Bornack, „was man Bäumen mit solchen Umfängen an Vorsprung aus der Baumschule mitgibt, verlieren sie dann wieder.“ Man könne nicht begeistert von diesen Umfängen sein. Besser sei es, kleine Pflanzen und Bäume zu setzen als bereits halbfertige. Überhaupt, so die Ansicht der BI, hätte es am Wallgraben nicht so weit kommen müssen, „hätte man die Unterhaltung gemacht.“ Zudem hätte man, so die weitere Ansicht der BI, die Bürger viel besser darüber aufklären müssen, dass das Entenfüttern den Zustand verschlechtert und es mit Hinweisschildern untersagen müssen – vor einem Jahr hatte die Verwaltung das Füttern untersagt, Schilder allerdings wurden nicht aufgestellt.

Baumkommission gefordert

Bedauerlich in diesem Zusammenhang sei es auch, dass die Verwaltung nicht mehr auf die Baumkommission setzt, die ihre Arbeit zuletzt 2013 ehrenamtlich getan und bei angedachten Fällungen Begutachtungen durchgeführt hatte. „Es wäre das Beste, was uns passieren kann, wenn die Baumkommission wieder eingesetzt wird“, betonten Jörg Bornack und BI-Mitstreiter Michael Hammer. Die Stadt dagegen argumentiert, dass die zwischenzeitlich erlassene Geholzschutzsatzung und die Tatsache, dass Baumentnahmen im größeren Stil in der Regel unter dem Genehmigungsvorbehalt anderer Behörden stehen, diese nicht mehr erfordern.

Andere Bürger werden aktiv(er)

Insgesamt würden Informationen zu Baumfällungen zu spät an die Bevölkerung gegeben, kritisiert die BI. Dass am Wallgraben 33 Bäume in den ersten beiden Bauabschnitten entnommen werden, wurde am 30. Januar öffentlich und bereits ab 4. Februar umgesetzt. Dabei mache die BI seit Jahren öffentlich Druck gegen Baumfällungen und diese Art des Umgangs damit, so Bornack. Fakt aber ist, Aktionen gab es zuletzt von anderen: In Reaktion auf diese jüngsten Baumfällungen waren es Bürger jenseits der BI, die eine Petition starteten und Ende Februar mehr als 500 Unterschriften an die Verwaltung übergeben konnten. In der Petition wird ein sorgfältigerer Umgang mit dem Thema Grün in der Loberstadt allgemein eingefordert. „Eine Petition ist eine Bitte, mehr nicht“, sagt Jörg Bornack, „sie ist vielleicht hilfreich, weil sie mobilisiert, aber mehr nicht.“ Es sei erfreulich zu sehen, dass das Thema die Bürger nicht kalt lässt. Erreichen aber könne man mittels Petition wohl eher nichts. Weil sie mehr wollen, wollen zwei der BI-Mitglieder nun für die Grünen bei der Kommunalwahl zum Stadtrat am 26. Mai antreten und sich so Mitspracherecht erwirken.

