Ines Pleger will das Tagelöhnerhaus in Reibitz mit der Scheune nebenan wieder als Dorfzentrum beleben. Darum hat sie die Gemeinde Löbnitz davon überzeugt, am aktuellen Sächsischen Ideenwettbewerb für den ländlichen Raum teilzunehmen. Auch, um an Fördermittel zu kommen.