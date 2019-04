Borna

Der Ortsverband Borna des Technischen Hilfswerks ( THW) wächst – und zwar sowohl materiell als auch um ein weiteres Spezialgebiet. Bislang konnten die freiwilligen Helfer zwei davon abdecken: Wasserschaden/Pumpen und Ölschaden. Nun kommt mit „Räumen“ Typ A eine dritte Fachgruppe hinzu. Dafür notwendig: ein Radbagger. Der steht seit einigen Tagen auf dem Gelände des THW.

„Mit dem Fahrzeug vom Typ Atlas 140 W ist der Wegebau, zum Beispiel bei Hochwasser, genauso möglich wie der Abriss einsturzgefährdeter Gebäude nach einem Brand“, erklärt Zugführer Marco Leipert. Seinen ersten Einsatz hat der Radbagger bereits hinter sich.

Der Bagger vom Typ Atlas 140 W war in der vergangenen Woche zum ersten Mal im Einsatz. In Krensitz war eine Werkstatt explodiert. Quelle: THW Leipzig

Erst in der vergangenen Woche hatte der Ortsverband Leipzig Bagger und Bornaer Kameraden zur Hilfe gerufen, um ein Dach abzutragen. Im nordsächsischen Krensitz bei Krostitz war eine Autowerkstatt explodiert. Allerdings war das Ausrücken mit einer Hürde verbunden: Die Leipziger mussten Gerät und Fahrer in Borna abholen, „für weite Strecken fehlt uns schlicht ein Tieflader für den Transport“, so Leipert weiter.

Ortsgruppe Borna hofft auf Tieflader und Kipper

Dächer abzutragen, das ist bei Weitem nicht die einzige Aufgabe, die mit dem Radbagger erledigt werden kann. Vielmehr könne er laut des Zugführers auch Wasserablaufrinnen ziehen, Sandsackfüllplätze bedienen und nach Hochwasser verstopfte Brücken freiräumen. Bei Bränden kommt er zum Einsatz, um brennbares Material auseinander zu ziehen.

Für die Übung Deichverteidigung rückte das THW Borna am Breiten Teich an. Quelle: THW Borna

Leipert hofft, dass in absehbarer Zeit – möglichst noch in diesem Jahr – die Einsatzgeräte für die neue Fachgruppe um einen Tieflader und einen Kipper ergänzt werden. Allerdings steht die Ortsgruppe dann vor einer riesigen Herausforderung: Der Platz in der Kasernenstraße wird eng. Schon mit dem Bagger sind die Platzkapazitäten auf dem Gelände hinten am Bahnhof erschöpft.

THW Borna lädt am 27. April zum Tag der offenen Tür ein

Und noch eine weitere Herausforderung bringt das neue Spezialgebiet mit sich: Das THW sucht händeringend ehrenamtliche Helfer. Die Grundausbildung, so Leipert, sei für alle gleich. Danach könne sich jeder auf ein Spezialgebiet konzentrieren. Für den Bagger seien zunächst genug Fahrer da, insgesamt dürfen fünf Mann vom THW Borna das Gerät fahren. „Dennoch: neue Leute sind immer willkommen.“

Für die Kameraden, die längst ausgebildet sind, gab es erst Ende März eine Übung in Borna. Am Breiten Teich spielten die Helfer das Szenario einer Deichverteidigung durch, befüllten Sandsäcke (der Sand wurde dafür extra angeliefert) stapelten diese anschließend auf Paletten und errichteten einen Damm. „Die Abläufe haben gut funktioniert, die Kommunikation stimmte, das Ergebnis auch“, lobte Leipert.

Für die Übung Deichverteidigung rückte das THW Borna am Breiten Teich an. Quelle: THW Borna

Am Sonnabend, 27. April, zeigt die Ortsgruppe beim Tag der offenen Tür, in welchen Fällen sie zum Einsatz kommt. Unter anderem stellen sich an dem Tag die einzelnen Fachgruppen vor, erklären notwendige Gerätschaften und zeigen, wie diese funktionieren. Zudem gibt es eine Fahrzeug- und Technikpräsentation. Besucher haben also die Möglichkeit, den neuen Bagger unter die Lupe zu nehmen und auch den Bootstrailer zu bestaunen, der ebenfalls noch recht neu ist. Von 10 bis 17 Uhr herrscht ordentlich Trubel auf dem Gelände, auch für die jüngsten Besucher. Für sie wird eine Spielecke mit Hüpfburg aufgebaut.

Von Julia Tonne