Delitzsch

Die besonders hartnäckigen Enten wollen sich noch nicht so richtig von ihrem Wallgrabenabschnitt trennen und stapfen durch die verbliebenen Pfützen von brackigem Wasser. Zwischen dem Halleschen Turm und der Holzstraße erinnert der Wallgraben kaum noch daran, dass er ein Gewässer sein soll. Dafür ist deutlich zu sehen, dass Handlungsbedarf besteht: Verlandungen, Schlamm und Schlick, Müll aller Art – ein Bagger holt groben Dreck schon mal raus.

Delitzscher Verwaltung prüft Verfahren

Das künstliche Gewässer wird ab dem Frühjahr entschlämmt und später abgedichtet, damit nicht weiterhin Wasser in den tieferliegenden und vor allem im ersten Bauabschnitt (BA) parallel verlaufenden Lober verloren geht. Dass für diese Baumaßnahme mehr als 30 Bäume gefällt, 24 davon allein im 1. BA werden mussten, hat der Stadtverwaltung trotz aller nachvollziehbaren Erklärungen ihrerseits einiges an Kritik eingebracht. Dass es auch in den letzten beiden Bauabschnitten von der Holzstraße weiter zum Tennisplatz zu solchen Böschungseingriffen und Baumfällungen kommen wird, ist noch nicht definitiv geklärt. „Eventuell wird dort die Sanierung mit einem Schwimmbagger erfolgen können, was aber noch zu prüfen sein wird“, erklärt Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). So kann es sein, dass in diesen beiden Abschnitten das ursprünglich auch dort angedachte Ablassen von Wasser und das Abdichten mit Bentonitmatten so wie in den ersten beiden Abschnitten gar nicht nötig sein wird – in diesen letzten Abschnitten nämlich gibt es das Wechselspiel mit dem Lober nicht, der ist in diesen Abschnitten „weit“ weg, im 1. und 2. BA gilt das Abdichten als alternativlos. In den letzten beiden Abschnitten könnten so etliche Bäume stehen bleiben.

Nachpflanzungen geplant

Aus dem Wallgraben wird der Schlick geholt. Quelle: Christine Jacob

In einem der nächsten Technischen Ausschüsse sollen die Hauptbauleistungen für die ersten beiden Bauabschnitte vergeben werden. Dann erfolgt ein Beweissicherungsverfahren für die Häuser direkt am Wallgraben. Der Abschnitt zwischen dem Halleschen Turm und der Leipziger Straße soll bis zum September entschlämmt und mit Bentonit abgedichtet sein, der Abschnitt bis zur Holzstraße soll direkt darauf saniert werden. Mit den detaillierten Planungen und dem Ausbau für die beiden verbliebenen Abschnitte wird 2020 gerechnet. Bereits in diesem Jahr soll es erste Nachpflanzungen am Wallgraben geben, insgesamt werden 40 neue Bäume gesetzt.

Von Christine Jacob