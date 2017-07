Badrina. Alles wie früher, fast alles betriebsbereit – da staunte auch Bundestagsabgeordneter Marian Wendt (CDU) jetzt bei seinem Besuch in der Alten Schmiede Badrina. Immerhin ist die Schmiede im Schönwölkauer Ortsteil eine der wenigen, weitgehend original erhaltenen Dorfschmieden. Ein erst 2014 gegründeter Förderverein kümmert sich unter dem Motto „Restaurierung statt Abriss“ darum, dass ein anschauliches Denkmal für Jung und Alt und ein neuer Treffpunkt auf dem Land entsteht – Museum, Schauschmieden und Kulturveranstaltungen sollen zum Alltag der Schmiede gehören. Der erste Schritt folgt in wenigen Wochen: Im August wird die Schmiede zum Bauobjekt, wenn im Erdgeschoss vor allem die Ecke des Schmiedeofens saniert wird. 10 000 Euro Zuwendung kommen von der Unteren Denkmalschutzbehörde, 7000 Euro bringt der Verein in Eigenleistung auf. Dort, wo jetzt noch Risse das Mauerwerk kennzeichnen, soll bald alles wie früher aussehen. Bis 1951 wurde der erstmals 1634 erwähnte Bau als Huf- und Wagenschmiede betrieben.

Weitere Sanierung ist großer Brocken

Der Verein hat schon die nächsten Arbeiten im Blick. „Das Obergeschoss muss saniert werden, das wird ein großes Projekt“, betont Fördervereinschef Peter Rott. Aber auch das gehe nicht ohne Fördermittel, ergänzt Volker Tiefensee, stellvertretender Vorsitzender und Schönwölkauer Bürgermeister (CDU). „Die Restaurierung und die Wiederinbetriebnahme als Museum unterstütze ich“, so Marian Wendt – er wolle dafür gerne Fördermittel des Bundes organisieren.

Von Christine Jacob