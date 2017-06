Delitzsch. Am Sonntag soll der Barockgarten wieder zum Hort der Sinnesfreuden werden, denn das Team des Museums Barockschloss Delitzsch lädt zum Picknick in den Barockgarten ein. Ab 14 Uhr darf in der Grünanlage mit herrlichem Blick auf das Schloss gespeist und getrunken werden. Allerdings sind Speisen und Getränke selbst mitzubringen. Bei einer kostenfreien Führung erfahren die Gäste zudem viel Wissenswertes über die Grünanlage und den barocken Gartenbau.

Das Picknick im Barockgarten ist eine Veranstaltung, mit der sich das Delitzscher Schloss im vorigen Jahr erstmals in die Werbekooperation Schlösserland Sachsen eingebracht hat. Wie 2016 werden auch am Sonntag Schüler der Kreismusikschule Heinrich Schütz das Picknick musikalisch umrahmen. Seit vier Wochen bereiten sich die jungen Musiker auf ihren halbstündigen Auftritt vor. Dieser Tage probten Bonnie Buchholtz und Therese Stadler mit ihrer Musiklehrerin Tabitha Möckel schon einmal vor Ort im Barockgarten. Zwischen 40 und 50 Personen kamen bei der Premiere im Vorjahr. Manche blieben nur ein Stündchen, andere stießen im Laufe des Nachmittages hinzu.

Von Thomas Steingen