Barockschloss Delitzsch beliebt bei Heiratswilligen

Delitzsch. Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben sich im Delitzscher Standesamt im Barockschloss 74 Paare das Ja-Wort gegeben. Das sind in etwa genau so viele wie im vergangenen Jahr, allerdings deutlich weniger als 2015. Da hatten 83 Paare geheiratet. „Generell sind alle Samstage im Hochsommer am beliebtesten bei den Paaren“, teilte auf Anfrage Rathaussprecherin Nadine Fuchs mit. Montags werde im Übrigen gar nicht geheiratet.

Paare kommen von auswärts

Weil die Freitage und Sonnabende besonders nachgefragt würden, passe das Delitzscher Standesamt seine Öffnungszeiten entsprechend an. Da die Termine in der Regel schnell vergriffen sind, sollten sich Heiratswillige ebenso schnell entscheiden und Kontakt zu den Mitarbeitern dieser Abteilung aufnehmen. Allerdings ist das wiederum erst acht Monate vor dem gewünschten Termin überhaupt möglich.

„Der Sonnabend wird in Delitzsch als Eheschließungstag schon lange angeboten“, erklärte Nadine Fuchs. Daran wolle man auch in Zukunft festhalten. Denn nicht nur Delitzscher nutzen die beeindruckende Kulisse des Schlosses zur Hochzeit oder genauer gesagt, um den Schritt in die Ehe oder in die Lebenspartnerschaft amtlich bestätigen zu lassen. „Gut die Hälfte kommt von auswärts, zumeist aus dem Leipziger Raum, aber auch aus ganz Deutschland“, weiß die Rathaussprecherin. Das besondere Umfeld werde von den Paaren gesucht. Zum Teil sei es auch eine Rückkehr zu den Wurzeln der Familie.

Besondere Hochzeiten

Quasi eine Alleinstellungsmerkmal des hiesigen Standesamtes ist das Angebot einer „besonderen Hochzeit“. Alles passiert wiederum im Barockschloss, doch hinzu kommt das besondere barocke Ambiente. Standesbeamte und begleitende Delitzscher Landsknechte sowie andere Beteiligte schlüpfen in historische Kostüme. Im kommenden Jahr ist die besondere Hochzeit bereits für den 23. Juni geplant.

Von Ditmar Wohlgemuth