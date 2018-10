Delitzsch

Dass ausgerechnet in der Delitzscher Lindenstraße einer der namensgebenden Bäume gefällt werden soll, bringt die Anwohner auf. „Eine fast 200 Jahre alte, gesunde Linde soll gefällt werden, um einer weiteren Einfahrt in ein Grundstück Platz zu machen“, ärgern sie sich in einem offenen Brief an die Mitglieder des Technischen Ausschusses.

Kritik von Anwohnern

Der Ausschuss hatte bereits vor Monaten der Fällung zugesagt. Der Grundstückseigentümer will den Baum entfernen, um eine bessere Einfahrt in sein Grundstück zu erzielen. Da das Grundstück auch von der Angerstraße erreichbar ist, sehen die kritischen Anwohner aber keine Veranlassung, die Linde unter die Kettensäge zu nehmen. „Die Stürme des vergangenen Jahres, die ganze Wälder gerodet haben oder der Sommer in diesem Jahr zeigen doch, wie wichtig es ist, Bäume zu erhalten“, betonen die Anwohner und auch Kräfte der Bürgerinitiative Grünes Delitzsch. „Das Bewusstsein der Bevölkerung scheint fortgeschrittener als das mancher amtsstarker Entscheider“, kritisieren die Bürger.

Eine Linde wird durch drei neue ersetzt

Die Linde wird in den nächsten Tagen fallen. Man habe schon vor Monaten lange über den Fall debattiert, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Letztlich entschied man, dass die Fällung nur unter Auflagen erfolgen darf. Im Rahmen einer schriftlichen Vereinbarung wurden Regelungen getroffen. Das heißt: Als Ausgleich für die eine Linde müssen drei neue Linden mit einem Stammumfang von 20 bis 25 Zentimeter gepflanzt und über drei Jahre gepflegt werden, und zwar von Fachfirmen.

In der Lindenstraße stehen derzeit 71 der namensgebenden Bäume. Fünf Linden sind im Frühjahr 2017 wegen Erkrankungen gefällt worden, auch dafür sollen Ausgleichspflanzungen erfolgen.

Von Christine Jacob