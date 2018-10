Delitzsch

Mit Sorge und auch Argwohn beobachten die Mitstreiter der Bürgerinitiative Grünes Delitzsch und andere Baumfreunde die derzeit laufenden Pflege- und Fällarbeiten in der Loberstadt. Vor allem die angekündigte Fällung eines Baumes in der Lindenstraße erzürnt die Baumfreunde. In der Straße sind nun an einzelnen Bäumen kleine Protestschilder aufgetaucht, auf denen kritisiert wird, dass die 200 Jahre alte und gesunde Linde „Geldgier und Bequemlichkeit“ weichen müsse. Der Baum soll einer Einfahrt Platz machen. Für die eine Linde sollen drei neue gepflanzt werden.

Fällarbeiten laufen

Auch an anderen Stellen müssen Bäume entnommen werden. So kamen unter anderem im Vogelwäldchen Bäume unter die Kettensäge. Grund hierfür sind laut Stadtverwaltung zu große Neigungswinkel der Bäume gewesen, die damit auf Häuser zu stürzen drohten, weshalb die Stadt ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkam. Insgesamt gibt es auf dem Gebiet der Stadt Delitzsch aber über 16 000 Bäume.

Von cj