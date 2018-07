Delitzsch

Die aufgestellten Schilder sorgten für einiges Unverständnis. Ab heute sollen Baumpflegearbeiten in der Alexander-Puschkin-Straße in Delitzsch-Nord durchgeführt werden. In der Zeit von 7 bis 16 Uhr herrscht dann absolutes Halteverbot in dem Seitenarm der Straße.

Form- und Pflegeschnitte ist zulässig

Für Anwohner wie Jürgen Morawietz ist die Maßnahme nur schwer nachzuvollziehen. „Wir fragen uns, warum die Arbeiten jetzt durchgeführt werden müssen, obwohl sie in den Sommermonaten gar nicht zulässig sind.“ Darauf antwortet die Stadtverwaltung Delitzsch auf LVZ-Nachfrage: „In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen zulässig. Selbstverständlich werden die Arbeiten immer unter Beachtung des Artenschutzes ausgeführt.“

Knackpunkt Verkehrssicherheit

Um die Verkehrssicherheit in der Alexander-Puschkin-Straße herzustellen, sei der Lichtraumprofilschnitt, die Entfernung von Totholz und die Beseitigung der Stamm- und Stockaustriebe notwendig geworden, so die Stadt weiter. Die Maßnahmen sollen in der Zeit vom 16. bis zu zum 26. Juli erledigt sein.

Jürgen Morawietz verwundert das gerade der Punkt Verkehrsicherheit angeführt wird nur noch stärker. Viel wichtiger wäre für ihn gewesen, die Parkplatzmarkierungen auf dem Areal zu erneuern. Das habe er bereits beim Bürgerdialog mit Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) in Nord vor knapp einem Jahr angemerkt. Geschehen ist seither nicht viel. Die Ausbesserungen seien nur geringfügig und für ihn nicht zufriedenstellend erfolgt. Denn wie er findet, herrsche aktuell kein Wildwuchs, sondern ein Wildparken in der Puschkinstraße.

Von Mathias Schönknecht