Beerendorf

Erst werden kleine Sträuße aus drei Ähren gebunden. Hunderte davon fügen die Beerendorfer Landfrauen über einem eisernen Gestell zur Erntekrone zusammen. In einem Nebengebäude auf dem Friedhof des Delitzscher Ortsteils trifft sich dazu jeden Donnerstagabend eine acht- bis zehnköpfige Gruppe des Landfrauenvereins. Der zählt in Beerendorf insgesamt sogar 27 Mitglieder. Vorsitzende ist Hannelore Krausch.

Würdigung der Landarbeit

Seit 2005 entstand in Beerendorf fast in jedem Jahr solch eine Erntekrone. Sie soll eine Würdigung für diejenigen sein, die auf dem Feld gesät und geerntet haben. „Es werden jeweils verschiedene Getreidesorten eingebunden“, zeigt Jutta Hesselbarth, während sie die Sträußchen an einen der Kronenarme einfügt. Mittlerweile schneiden sich die Landfrauen die Halme selbst. „Dann liegen sie nicht so wirr durcheinander. Gibt es nicht so viel Abfall“, erzählen sie. Etwa 220 Arbeitsstunden stecken in einer Getreide-Krone. Das Werk, das derzeit in Arbeit ist, ist für den Heimatverein Großzschepa bestimmt. Fürs Erntedankfest in Beerendorf, das am 30. September gefeiert wird, wurde diesmal ein Fisch, Symbol des Christentums, gebunden. „Das ist mal etwas anderes“, erklären die Frauen. „Und in unserer Kirche steht schließlich noch die Erntekrone, mit der wir 2015 beim Landeserntedankfest in Delitzsch gewonnen hatten.“

Von Heike Liesaus