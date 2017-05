Delitzsch. Gefährlicher Böllerwurf mit Folgen am Männertag: Ein 35-jähriger Delitzscher verlor drei Finger seiner rechten Hand, als er einen in seine Richtung geworfenen Feuerwerkskörper zurückwerfen wollte. Der Böller explodierte bei der Berührung. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen und musste in einer Leipziger Klinik notoperiert werden. Noch ist den ermittelnden Polizeibeamten der Tathergang nicht ganz klar. Sie bitten deshalb um Hinweise, die helfen können, weshalb es möglicherweise zu dem beiderseitigen Bewurf mit dem Böller kam. „Von besonderem Interesse sind also auch und vor allem Beobachtungen von Unbeteiligten“, betonte Klaus Kabelitz, Leiter des Delitzscher Reviers. Zu klären sei vor allem der Ablauf. Passiert ist das Ganze gegen 13 Uhr in der Eilenburger Straße in Delitzsch, in Höhe eines Telekom-Ladens.

„Auch Beteiligte sollten sich mit ihren Hinweisen an uns wenden. Es waren zwei Gruppen in diesem Bereich unterwegs, die sich offenbar nicht ganz grün waren“, so Kabelitz. Warum es letztlich zu einer solchen Eskalation und zu dem tragischen Zwischenfall kam, soll unbedingt geklärt werden. Die Folgen für den verletzten Mann sind nach ersten Erkenntnissen erheblich.

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in der Halleschen Straße 58 in Delitzsch (Telefon 034202 660) entgegen.

Von dw