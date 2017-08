Bei Delitzsch: Auto prallt gegen Baum und brennt aus

Lemsel/Brodenaundorf. Schrecken mitten in der Nacht: Der Fahrer eines Mercedes GL 450 fuhr gegen 3.20 Uhr auf der Landstraße zwischen Lemsel und Brodenaundorf bei Delitzsch. In einer leichten Kurve fuhr er laut Polizei „offenbar den Kurvenradius nicht aus“, streifte dadurch einen entgegen kommenden Alfa Romeo. Dabei verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Es kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Beim Aufprall wurde der Fahrer verletzt, der 32-Jährige musste später im Krankenhaus behandelt werden. Der Mann konnte sich aber mit Hilfe des anderen Fahrers selbst aus dem Unfallwagen befreien. Als die Feuerwehr wenig später eintraf, stand der Mercedes schon in Vollbrand. Die Kameraden aus Zschortau löschten den Wagen.

Feuerwehr muss ein zweites Mal anrücken

.Durch den Brand und den Unfall entstanden auch Schäden am Baum und am Oberbelag der Fahrbahn. Nur kurze Zeit nach dem Abrücken mussten die Kameraden erneut zur Einsatzstelle. Der Abschleppdienst konnte das Fahrzeug nicht abtransportieren, da die Karosserie noch nicht genug abgekühlt war, das Auto musste erst runtergekühlt werden. Zur Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.

Von Christine Jacob