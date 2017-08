Bei Delitzsch: Pkw prallt gegen Baum und brennt aus

Lemsel/Brodenaundorf. Schrecken mitten in der Nacht: Aus bisher unbekannter Ursache ist in der Nacht zu Mittwoch gegen 3.30 Uhr ein Pkw bei Lemsel von der Landstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Pkw qualmte zunächst nur, als sich die Verunfallte bei der Leitstelle meldete. Als die Feuerwehr wenig später eintraf, stand das Auto schon in Vollbrand. Die Kameraden aus Zschortau löschten den Wagen.

Feuerwehr muss ein zweites Mal anrücken

Nur kurze Zeit nach dem Abrücken mussten die Kameraden erneut zur Einsatzstelle. Der Abschleppdienst konnte das Fahrzeug nicht abtransportieren, da die Karosserie noch nicht genug abgekühlt war, das Auto musste erst runtergekühlt werden.

Von Christine Jacob