Krostitz

Hoher Sachschaden – etwa 40 000 Euro – ist am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesstraße 2 entstanden. Dort wurden im Bereich der Ortslage Krensitz Baumverschnittarbeiten durchgeführt – was trotz Kennzeichnung und Absicherung dazu führte, dass sich ein Stau bildete. Auch ein 35 Jahre alter Fahrer eines VW-Transporters musste an Stauende halten. Dem 53 Jahre alten Fahrer eines slowenischen Lkw sei dies jedoch nicht mehr gelungen, berichtete die Polizei. Er habe noch versucht, nach links auszuweichen, erfasste jedoch den Transporter vor ihm und schob ihn in den Straßengraben.

Tankkappe abgerissen

Der Lkw wurde bei der Kollision so schwer an der rechten Seite beschädigt, dass auch die Tankklappe abgerissen wurde, wodurch der Inhalt des Tankes ungehindert ins Erdreich fließen konnte. Dies sorgte dafür, dass die Unfallstelle bis in den Abend hinein abgesperrt blieb und durch eine mobile Ampel geregelt werden musste. Erst gegen 21:40 Uhr sei die Straße wieder freigegeben worden, so die Polizei. Sowohl der Transporter wie auch der Lkw mussten abgeschleppt werden. Erschwerend kam hinzu, dass der Lkw auf seinem Auflieger mehrere Tonnen Betonelemente geladen hatte.

Alkohol am Steuer

Da bei dem 53-Jährigen Atemalkohol wahrgenommen wurde, führte die Polizei einen Test durch – und dieser habe einen Wert von 1,04 Promille ergeben. Dem Lkw-Fahrer wurde der Führerschein entzogen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Der 35-jährige VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Von lvz