Rackwitz

Ein Hackerangriff erschüttert den Aluminiumhersteller Norsk Hydro in Norwegen seit Montagnacht. Auch die sächsische Tochter, die Norsk Hydro in Rackwitz (Nordsachsen) mit der Aluminiumgießerei (cirka 50 Mitarbeiter) und dem Presswerk Hydro Extrusion (ungefähr 250 Mitarbeiter), ist betroffen. Bei Norsk Hydro Extrusion waren beziehungsweise sind die Auswirkungen jedoch gravierender. Dort begann der Tag zur Frühschicht am Dienstag gegen 6 Uhr nicht normal.

Pressen stehen still

Als die Mitarbeiter kamen, liefen die Pressen nicht, da wussten sie, dass da was nicht stimmt. Dass auch mal was sein könne an einer Presse, sei möglich, dass alle still stehen, eher ungewöhnlich. Denn sonst laufen die Pressen rund um die Uhr in drei Schichten, was auch zu hören ist. Dienstag früh war es jedoch ruhig. Informationen flossen spärlich. Die Mitarbeiter der Frühschicht sind ganz normal zum Umziehen gegangen. In den Bereichen, die nicht computerabhängig sind, konnte gearbeitet werden. An den Pressen und in der Verpackung beispielsweise ging nichts.

„Wir wussten, hier stimmt was nicht“

„Wir wussten, hier stimmt was nicht, gesagt wurde so richtig nichts bis zum späten Vormittag. Aber da war die Sache auch schon rum. Kollegen haben im Netzt gesurft und erste Passagen aus dem Internet vorgelesen. Da fiel auch das Wort Cyberangriff“, erzählte ein Mitarbeiter. Weil nicht gearbeitet werden konnte, wurden die ersten Leute nach Hause geschickt, nur einige wenige duften bleiben. Die Spät- und Nachtschicht wurde abgesagt, die Frühschicht sollte am Mittwoch wieder auf Arbeit kommen. Hydro Extrusion Rackwitz produziert stranggepresste Aluminiumlösungen. Hinzu kommen die Oberflächenveredelung im eigenen Eloxalwerk sowie die mechanische Weiterverarbeitung.

Donnerstag könnte wieder Normalität einkehren

Die Kollegen der Frühschicht waren am Mittwoch wie abgesprochen zum Dienst erschienen. Weite Teile der Produktion standen da noch still, auch die Pressen waren noch stumm. In Aussicht wurde gestellt, dass am Donnerstag das System wieder hochgefahren werden könne. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung des Schadens. Die Herausforderung besteht darin, den Virus von den Surfern zu bekommen, dann kann das System wieder anlaufen. Wir gehen davon aus, dass wir am Donnerstag die Produktion wieder hochfahren können. So etwas erlebe ich auch zum ersten Mal. Stand jetzt gibt es keine Auswirkungen für unsere Kunden, werden wir alle Verträge erfüllen“, sagte Matthias Hellmann, Geschäftsführer Extrusion.

Entwarnung in der Gießerei

In der Gießerei waren am Mittwoch alle Rechner an der Rezeption und in den anschließenden Büros des Sales- und Vertrieb-Bereichs aus, die Büros menschenleer. Nur eine Mitarbeiterin war in einem der Büros anzutreffen. Sie sagte, dass die Geschäftsleitung „gerade sehr beschäftigt“ ist. Auf dem Gelände, soweit einsehbar, sah es dennoch so aus, als ob der Betrieb zum Teil weiterläuft. Geschäftsführer Thomas Stürzebecher war noch am Vormittag für die LVZ zu sprechen und gab Entwarnung: „Wir haben schnell reagiert und die Produktion umgestellt. Wir produzieren jetzt so, wie vor 15 Jahren. Das heißt, die Schmelzöfen sind an, es gibt keine Ausfälle in der Produktion, wir können unsere Kunden ohne Einschränkungen bedienen. Die Verbindung in das Hydronetzwerk ist nach wie vor gestört, daran wird gearbeitet. Natürlich gestaltet sich das schwierig.“

Hintergrund Hackerangriff auf Norsk Hydro

Hintergrund: Der norwegische Aluminiumriese war in der Nacht zu Dienstag von einem groß angelegten Hackerangriff getroffen worden. Die IT-Systeme wurden von einem Lösegeld-Trojaner teilweise lahmgelegt, teilte der Konzern in Oslo mit. Solche Schadsoftware verschlüsselt Daten und verlangt Lösegeld für die Entschlüsselung. Finanzvorstand Eivind Kallevik sagte, die IT-Systeme in den meisten Geschäftsfeldern seien betroffen. „Das ist eine ernste Sache für Hydro. Unser globales Netzwerk funktioniert nicht.“ Von der Attacke seien sowohl Werke in Europa als auch in den USA betroffen. Einige Anlagen hätten vorübergehend gestoppt werden müssen, andere würden nun manuell betrieben.

Von Frank Pfütze