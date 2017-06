Delitzsch. Bei einem Unfall in Delitzsch-Nord wurde am Montagvormittag gegen 10 Uhr ein zwölf Jahre alter Junge angefahren. Wie die Polizei berichtete, habe ein Ford-Fahrer das Kind beim Einbiegen von der Alexander-Puschkin-Straße in die Sachsenstraße übersehen. Der Junge habe ebenfalls gerade die Sachsenstraße gekreuzt. Der Zwölfjährige kam zu Fall und verletzte sich. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Von kasto