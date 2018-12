Leser Howard Heyer aus Bad Düben richtete sich jetzt mit einer Anfrage an die LVZ: Er will wissen, ob die Müllgebühren im Bereich des Altkreises Delitzsch in diesem Jahr tatsächlich gesunken sind. Das hatte Landrat Kai Emanuel (parteilos) Ende 2017 angekündigt. Wir hakten in der Sache nach.