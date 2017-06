In dem kleinen Geschäft in der Leipziger Straße 7 in Rackwitz haben schon einige Händler versucht, Fuß zu fassen – und scheiterten. Nur einer blieb: Bernd Irmer verkauft seit mittlerweile 20 Jahren nicht nur die LVZ und Lottoscheine, er nimmt auch Anzeigen, Briefe und Pakete entgegen oder schlägt zum Schulanfang Bücher mit ein.