Krostitz

Der Neue schafft sogar Griesbrei ohne Probleme. In die Küche der Krostitzer Kindertagesstätte ist eine Gastrospülmaschine eingezogen. Leiterin Heike Buse freut sich: „Damit verbessern sich die Bedingungen für unsere Küchenkraft.“ Echtes Kochen ist zwar sowohl in der Grundschule als auch in der Kita zwar nicht mehr angesagt. Die tägliche Essenversorgung ist an Zulieferer vergeben. Aber die Arbeitsbedingungen in der Ausgabe sind wichtig, zumal in der Kita auch Vesper gereicht wird. Das Umfeld hat sich in den vergangenen Wochen in beiden Einrichtungen verbessert.

22000 Euro investiert

„Die schwierigste Aufgabe war die Sanierung der Küche in der Grundschule“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Frauendorf (CDU). Denn hier ging es nicht nur um den Anschluss neuer Geräte, sondern um die Sanierung der Räume. Und das sollte innerhalb der Herbstferien über die Bühne gehen: „Es wurde gefliest, die Elektrik und der Sanitärbereich erneuert. Die Einrichtung aus Edelstahl eingebaut. Wir sind froh, dass die verschiedenen Gewerke jeweils rechtzeitig mitgearbeitet haben.“ Ganz betriebsbereit war das Ganze am Montag zwar noch nicht. Es gab deshalb noch einen Tag Essen aus Assietten. Aber inzwischen können die Portionen wieder auf Geschirr ausgegeben werden. Rund 22 000 Euro wurden in Umbau und neue Geräte in der Grundschule investiert.

Profi-Gerät fürs saubere Geschirr

In der Kita, die circa 125 Kinder besuchen, ist benutztes Geschirr dank des neuen Spülers innerhalb von Minuten wieder sauber. Vorher gab es hier ein normales Haushaltsgerät. Das brauchte mindestens eine Stunde dazu. Für die Kita-Küche wird die Gemeinde voraussichtlich mehr als 7000 Euro ausgeben, denn auch eine Einrichtung aus Edelstahl ist beschafft, die bis Anfang November eingebaut wird.

Von Heike Liesaus