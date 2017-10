Beste Melker in Delitzsch ausgezeichnet

Delitzsch. Sie sind noch Berufsanfänger oder Lehrling, scheuen sich nicht vor nächtlicher Arbeit und lieben ihre tierischen Kollegen: Erika Schreiber, Sandra Kühnert und Sebastian Richter sind am Donnerstag in Delitzsch als beste Melker im Einzel- beziehungsweise Teamwettkampf ausgezeichnet worden. Die Regionalbauernverbände Torgau und Delitzsch hatten vor Kurzem die Besten des Fachs gesucht, von 18 angemeldeten Teilnehmern trat ein Dutzend tatsächlich an. Die 19-jährige Erika Schreiber vom Land- und Versuchsgut Oberholz überzeugte als Einzelstarterin vor allem mit ihrem Theoriewissen, Sandra Kühnert (28) und Sebastian Richter (22) von der Agrargenossenschaft Beerendorf bewiesen auch ihre Teamfähigkeit im Melkkarussell.

Dass noch immer junge Leute den Beruf ergreifen würden, sei ein gutes Zeichen, so Erhard Neubauer, Vorsitzender des Torgauer Regionalbauernverbands. Die Milchproduktion sei nach wie vor in der Krise, weil die Preise nicht stimmen – aber sie sei eben auch die hohe Schule der Landwirtschaft, weil viele Faktoren stimmen müssen, damit die Milch schmeckt. „Es war ein sehr guter Wettbewerb“, fasste Christine Richter, die Geschäftsführerin beider Regionalbauernverbände, zusammen. Es galt im Einzel 14 Kühe und im Team in 30 Minuten möglichst viele Tiere im Karussell zu melken, erläuterte Silvia Pusch vom Landeskontrollverband. Schnelligkeit allein zählte in diesem Wettstreit nichts: „Aber alles muss sauber und ordentlich, teamfähig und korrekt ausgeführt werden“, so das Jury-Mitglied. Hinzu kam ein umfangreicher Wissenstest.

Erika Schreiber, Sandra Kühnert und Sebastian Richter sind nun zum Landeswettbewerb delegiert. Sind sie dort erfolgreich, winkt der Bundeswettbewerb.

Von Christine Jacob