Besuch vom Osterhasen beim Frühlingsfest in Badrina

Badrina. Auf die Plätze, fertig, los! Und schon startete eine ganze Kinderschar hinter der alten Schmiede in Badrina zur Ostereiersuche. Kleine Präsente versteckten sich hinter jedem Maulwurfshügel, der mit den Sonnenstrahlen am Samstag aus dem Boden schoss.

Die Mitglieder des Fördervereins Schmiede Badrina öffneten am Vormittag das Tor zum traditionellen Frühlingsfest. Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen strömten somit auch die Besucher pausenlos bis in die späten Nachmittagsstunden, um Kleiderbasar, Grill oder Kaffee und Kuchen zu genießen, während die Kinder eine Runde auf dem Pony über die Wiese oder auf dem Anhänger des Traktors über Felder, vorbei an einer Biberburg, entlang der Leine drehten.

Pünktlich um 16 Uhr gab Bärbel Westphal des Fördervereins schließlich den großen Startschuss zur Ostereiersuche, der wenig später eine lange Jagd nach dem Osterhasen folgte. Kleine Süßigkeiten flogen folglich wie Kamelle zum Karneval über das frische Grün und die Kinder präsentierten stolz ihre Ausbeute.

Das Wetter spielte den Organisatoren in den Karten: Beim Frühlingsfest in Badrina war einiges los.

Von Alexander Prautzsch