Delitzsch

Der Satz fiel gefühlt 50 Mal in der Unterrichtsstunde: „Sehen Sie, da haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.“ Am gestrigen Mittwoch erarbeitete Dozent Ansgar Schäfer mit den Studentinnen Anika Gerber und Saskia Fleischmann eine Szene aus dem Ibsen-Drama Hedda Gabler. Was sonst hinter verschlossenen Türen abläuft, konnten sich am gestrigen Mittwoch Besucher des Tags der offenen Tür der Theaterakademie Sachsen in Delitzsch ansehen und anhören, wie genau da an jeder Haltung gefeilt wird. „Wir haben uns gerade darüber unterhalten, was in den vergangenen anderthalb Jahren gelernt wurde und nun dafür gebraucht wird“, erzählte Ansgar Schäfer den Besuchern. „Sprechtraining auf alle Fälle. Fechten wohl weniger. Oder doch?“ Schließlich werden im Drama Stiche gesetzt, geht es um Finten und Treffer.

Akademie im alten Bahnhof

Aber auch Tanz, Gesang, Bühnensprechen und Monologarbeit standen auf dem besucheroffenen Unterrichtsplan, der gleich neben der Akademie-Eingangstür klebte. Eine Delitzscherin, die schon etwas übers Ausbildungsalter hinaus ist, nutzte den Tag, aber um sich einfach mal anzusehen, „was aus dem ehemaligen Bahnhofsgebäude geworden ist“. Auch Mandy und Udo Fischer wollten nicht hier studieren. Sie waren aus dem tief verschneiten Schneeberg anreist, um sich mal anzusehen, wo ihr Sohn Lucas gern seine Ausbildung starten will.

Aufnahmeprüfung

Der 17-Jährige selbst kennt die Delitzscher Bildungsstätte für Darsteller der dramatischen Bühnenkunst der Fachrichtungen Schauspiel und Musical schon: „Ich war im Mai zu einem Workshop hier, und bin nun zur Aufnahmeprüfung in zwei Wochen angemeldet.“ Er will Schauspiel studieren. Aktuell gibt es 30 Studierende in drei Ausbildungsjahren an der Akademie. Sandra Naleppa ist in der Musicalausbildung und kopierte gerade einige Noten für ihren Gesangsunterricht. „Ich war 2016 zum Tag der offenen Tür hier. Ich war damals in der Gesangsstunde und im Tanzunterricht. Dabei hätte ich am liebsten sofort mitgemacht und gedacht: Super, hier gehörst du hin.“ Obwohl sie aus dem nahen Wiesenena stammt, wohnt die 20-Jährige jetzt gemeinsam mit einer Kommilitonin in Delitzsch. „Das ist einfach schöner.“

Orientierungs-Workshops

Große Besucherströme gab es nicht, aber sie wurden auch nicht erwartet. Der Tag der offenen Tür ist nicht die einzige Möglichkeit, sich mit der Theaterakademie Sachsen bekannt zu machen. Orientierungsworkshops finden alle zwei Monate statt.

Von Heike Liesaus