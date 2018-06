Delitzsch

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Delitzscher Polizei nun gegen einen 27 Jahre alten Radfahrer. Der Mann war am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr einer Polizeistreife in der Securiusstraße aufgefallen.

Der Radfahrer war in Schlangenlinien unterwegs und hatte kein Licht an. Zudem transportierte er an seinem Lenker einen noch halbvollen Bierkasten. Ein Alkoholtest habe dann die Gewissheit gebracht und einen Wert von 1,38 Promille Alkohol angezeigt, teilte die Polizei mit.

Von kasto