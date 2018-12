Rackwitz

Bewegung zwischen den Feiertagen: Auf Rollen geht’s schneller. Die Schwestern Lena und Saskia, 17 und 13 Jahre jung, haben für die Vier- Kilometer-Tour die Rollschuhe angezogen. Die Eltern Uta und Thilo Roggisch spazieren einfach so am Schladitzer See entlang. Nicht nur die Familie hatte die Idee zum See-Besuch. Läufer mit und ohne Nordic Walking-Stöcke, Radfahrer, Spaziergänger, Kinder auf Rollern sind unterwegs. Aber auch in Delitzsch herrscht Betriebsamkeit. An der Landratsamts-Filiale ist der Parkplatz gefüllt. Offenbar wollen viele noch Behördengänge erledigen.

Spiele und Besuche stehen ganz oben

Für die jungen Eltern Claudia und Eberhard Zeidler, die mit dem fünfjährigem Sohn und dem sieben Monate jungen Töchterchen im Kinderwagen in der Eilenburger Straße unterwegs sind, steht im Vordergrund: Die Kinder wollen beschäftigt sein. „Also werden die Weihnachtsgeschenke ausprobiert, wird viel gespielt. Aber es geht raus zum Spazieren. Einkäufe müssen erledigt werden und Besuche stehen auf der Aktivitätenliste. Renate Meyer und Lieselotte Kabisch sind indessen in den 70er-Lebensjahren und ebenfalls in der Delitzscher Haupteinkaufsmagistrale anzutreffen. „Das ist unser Spazierweg. Unsere drei bis vier Kilometer laufen wir jeden Tag, bei jedem Wetter.“ Außerdem hat einer der beiden den Besuch mit dem Urenkel zu betreuen und dann schon wieder die Koffer zu packen, weil eine Reise zum Jahreswechsel ansteht.

Von Heike Liesaus