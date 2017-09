Bilanz in Wölkau: Schon 1000 Besucher in der Patronatskirche

Wölkau. Eine erfolgreiche Saison bringt der Verein Patronatskirche Wölkau Kunst und Kultur zu Ende. Knapp 1000 Gäste haben die Kirche ohne Dach im Schönwölkauer Ortsteil Wölkau seit dem Saisonstart im Mai besucht. Damit bleibt der Kulturraum so erfolgreich wie in den Vorjahren, bilanziert Vereinsvorsitzende Sabine Sprechert. Dabei war der Start denkbar schlecht ausgefallen. „Wir hatten Höhen und Tiefen“, so Sprechert.

Viele kulturelle Höhepunkte

Wegen Bauschäden an der Kirche wie bröckelnden Putz war die Eröffnung knapp vier Wochen vor dem Termin ins Wanken geraten. Man fürchtete um die Sicherheit der Besucher, weil Putz auch in den Ausstellungsraum zu stürzen drohte. Dem Verein gelang es allerdings, binnen kürzester Zeit Sponsoren und Gelder aufzutreiben, um so die Saison doch pünktlich zu starten. Mit Ausstellungen, Lesungen, dem Gellert-Abend und „Rock & Lyrik“ wurden zahlreiche Gäste in die Kirche gelockt, zudem war und ist jeden Sonntag sowie nach Vereinbarung geöffnet. „Vor allem Radfahrergruppen besuchen gerne die Patronatskirche“, schildert Sprechert, „sie kommen auch gerne außerhalb der Öffnungszeiten.“

Finissage erst am 8. Oktober

Die für Sonntag geplante Finissage zum Saison-Ende wird nun auf den 8. Oktober verschoben. Viele der engagierten Vereinsmitglieder sind als Wahlhelfer aktiv und so sollen die Feierlichkeiten später stattfinden.

Derweil laufen die Vorbereitungen auf die Saison 2018. Da „Vorhang auf“ mit Alexander G. Schäfer, der komödiantisch auf den Spuren seines Schauspieler-Vaters Gerd E. Schäfer wandelt, ausfallen musste, soll es im nächsten Jahr einen Ersatztermin geben. Mit „Warm up für´s Burnout“ sollen Ende Mai André Bautzmann und Robert Günschmann vom Leipziger Central Kabarett auftreten. Gellert-Abend und „Rock & Lyrik“ im Juni und Juli sind ebenfalls gesetzt. Zudem wird es wechselnde Ausstellungen und weitere Veranstaltungen geben.

Von Christine Jacob