Blogger sollen Delitzscher Markt groß rausbringen

Delitzsch. Auch wenn es Schnee und Eis kaum vermuten lassen, aber der Frühling kommt bestimmt. Ganz groß gefeiert werden soll das in Delitzsch mit dem Frühlings- und Genussmarkt am 5. und 6. Mai. Zum dritten Mal findet der auf dem Marktplatz und im „Markt Zwanzig“ statt und wird sowohl bei Händlern als auch Gästen immer beliebter. Inzwischen liegen der Stadt genau 92 Händlerzusagen vor, berichtet Organisator Christian Maurer. 30 neue Angebote seien unter diesen Zusagen, weitere noch zu erwarten. Das ist kein Selbstläufer: Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen im Referat Wirtschaftsförderung, Hunderte Telefonate werden geführt, die Ausstellerzahl hat sich so seit der Premiere 2016 von Mal zu Mal über rund 60 und 80 auf nun über 90 Händler gesteigert. „Weitere Zusagen könnten noch folgen“, erzählt Christian Maurer, „bei einigen Ausstellern ist es noch in der Schwebe und hängt von der Ernte ab.“ Am Ende sollen es um die 100 Händler sein, die sich in der Loberstadt präsentieren. Dabei legt die Stadt Wert auf gehobenes Niveau sowie besondere Geschmackserlebnisse und will vor allem Waren bieten, die eben nicht alltäglich sind – Salami vom Hochlandrind, Craft Beer, Pale Ale und Bio-Bier oder handgeschöpfte Schokolade und Pralinen beispielsweise, dazu kommen Handwerksvorführungen und eine italienische Genussmeile. Abgerundet wird das Spektakel mit Straßenmusik, Fahrten mit der historischen Postkutsche, Ponyreiten und dem großen, kostenfreien Holzspielmobil für Kinder.

Blogger angeschrieben

Die Stadt Delitzsch will den Markt unter dem Motto „Delitziös“ auch dazu nutzen, in Deutschland insgesamt bekannter zu werden. Zielgruppe sind nicht nur Menschen aus der Region, sondern Gäste von außerhalb. Erstmals wurden speziell zu diesen beiden Veranstaltungstagen Blogger eingeladen, die sich auf ihren Internetseiten mit Genüssen beschäftigen. Sie sollen einen kulinarisch-frühlingshaften Rundgang geboten bekommen und im besten Falle dafür sorgen, dass die Stadt Delitzsch überregional in aller Munde ist. 21 Blogger sind vor wenigen Tagen eingeladen worden, die Stadtverwaltung wartet nun auf deren Rückmeldung.

Von Christine Jacob