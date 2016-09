Die Delitzscher Friedhofssatzung lässt der Gestaltung von Grabstellen viel Freiraum. Die Vielfalt soll es sein, die den Platz der letzten Ruhe in Delitzsch auszeichnet. Doch an manchen Stellen sind Blumen und Pflanzgestecke unerwünscht. Sie sorgen für einen Mehraufwand, den die Friedhofsverwaltung so nicht hinnehmen will.