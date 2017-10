Boyda ist die Mitte

Boyda. Sie sehen aus wie das Klischee es auf einem kleinen Dorf mitten auf dem flachen Land vermuten lässt: Kopftücher um, Kittelschürzen an, darüber in die Jahre gekommene wattierte Jacken. So sitzen die zwei älteren Damen an der Bushaltestelle, plappern und lächeln milde auf die Frage, was denn typisch für den Schönwölkauer Ortsteil Boyda sei. „Na, die Ruhe, hier stört nichts und niemand“, sagen sie, die zwei von 72 Einwohnern, und wollen ihr Gespräch in Ruhe weiterführen.

Boyda ist Ruhe pur

Weiter geht es entlang der Teichstraße, ihres Zeichens fast die einzige hier. Dass meistens eine himmlische Ruhe herrscht, das sei wirklich typisch Boyda, meint auch Mario Vollrath. Seinen Meisterbetrieb für Elektrotechnik hat er in Boyda, Laufkundschaft braucht er nicht – die Aufträge für die Elektroinstallationen führen quer durch die Region. Acht Mitarbeiter hat der Betrieb, von hier aus geht es zu Aufträgen wie dem großen modernen Neubau, der der ehemaligen Limonadenfabrik in Delitzsch folgte und anderen großen Projekten. Der einzige Gewerbetreibende im kleinen Ortsteil ist er aber nicht, ein paar Häuser weiter ist ein Nagelstudio mit Poststelle zu finden. Trotzdem sei Boyda in erster Linie ein Wohndorf. „Aber es ist nicht verschlafen“, betont der 53-Jährige, den es vor mehr als 30 Jahren der Liebe wegen in das kleine Dorf verschlagen hat. Die Straße mitten durchs Dorf würde zum Beispiel zunehmend als Abkürzung entdeckt, immerhin liegt Boyda ziemlich mittig zwischen Eilenburg und Delitzsch. Vorteile, die jetzt in Zeiten von Zuzugsboom aufs Land auch dem kleinen Dörfchen mit den schnuckligen Teichen etwas bringen: Lange standen drei Grundstücke verwaist, plötzlich konnten sie verkauft werden und drei neue junge Familien und Paare leben in Boyda. So ist auch das lange eingeschlafene Dorffest vor etwa drei Jahren wieder belebt worden.

Mitte zwischen Eilenburg und Delitzsch

Der Mittelpunkt des Dorfes ist für die einen wie die jungen Familien der Spielplatz, für die anderen wie die älteren Damen der Verkaufswagen, der einmal wöchentlich ins Dorf rollt. „Den Spielplatz haben auch schon Auswärtige für sich entdeckt“, hat Mario Vollrath in den vergangenen Jahren zunehmend beobachtet. Klettern, rutschen, schaukeln und wippen können Knirpse auf einem der hochwertigsten Schönwölkauer Spielplätze. Und weil Boyda auch nicht weit von Wölkau liegt, reichen ein kleiner Spaziergang oder eine kleine Radtour von einem Ortsteil zum nächsten. Das sei gerade auch für die älteren Leute im Dorf ein großer Vorteil, sagt Gemeinderat Mario Vollrath. Wer noch halbwegs fit ist, kann den Arzt und die Verwaltung in Wölkau recht unkompliziert aufsuchen. Denn zum Besten sei es um die Busverbindung nicht bestellt.

Von Christine Jacob