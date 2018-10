Kreuma/Delitzsch

Ob nun Übung so wie am Freitagabend in der Brauerei Krostitz oder Ernstfall, ohne Blaulicht verlief das Wochenende für verschiedene Feuerwehren um Delitzsch mal wieder nicht. Am späten Sonntagnachmittag mussten Feuerwehren der Gemeinde Rackwitz und die Kameraden aus Delitzsch zum Beispiel zum Brand etlicher Strohballen im Rackwitzer Ortsteil Kreuma ausrücken. Die Löscharbeiten zogen sich lange hin.

In Kreuma ziehen sich die Löscharbeiten Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Für die Delitzscher war das der zweite Einsatz des Sonntags, sie mussten bereits am Vormittag ausgelaufenes Öl an der Kreuzung von Bismarck- und Holzstraße in Delitzsch binden, weil beim Abschleppen eines Autos etwas schief gelaufen war.

Pkw in Flammen

Brände von Pkw hatten am Freitag bereits die Feuerwehr Selben/Zschepen und die Wiedemarer sowie Schkeuditzer Kameraden beschäftigt. In Döbernitz brannte ein Pkw in der Langen Straße und auf der Autobahn A 9 war ein Pkw an der Abfahrt Wiedemar in Brand geraten. Die Fahrerin konnte sich unverletzt aus dem Auto retten, wegen der anhaltenden Trockenheit griff das Feuer auch auf die Böschung über.

Von cj