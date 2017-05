Wiedemar/Quering. Mit fünf Löschfahrzeugen und 25 Mann mussten die Kameraden der Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand im Wiedemarer Ortsteil Quering ausrücken. Auf dem Gelände eines Bikerclubs war gegen vier Uhr eine Holzbude in Brand geraten, die im Winter als Verkaufshütte genutzt wird. Wie die Polizei mitteilte, konnte zunächst eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Der Einsatz der Brandursachenermittler habe dann jedoch die Erkenntnis gebracht, dass nicht etwa ein Feuerteufel am Werk gewesen war: Der Brand brach nach einem technischen Defekt am Kühlschrank aus.

Von kasto