Wiedemar

Großeinsatz am Freitagmorgen: Auf dem Gelände des Backwarenherstellers Harry-Brot ist es am Freitagmorgen zu einem Brand gekommen. Das Feuer ist nach ersten Erkenntnissen gegen sechs Uhr morgens in einem Kühlturm ausgebrochen.

Feuerwehren aus der Gemeinde Wiedemar sowie Delitzsch, Schkeuditz und später auch aus Gemeinden wie Rackwitz sowie aus dem nahen Saalkreis wurden zu der Firma alarmiert. Die Löscharbeiten erfolgten unter anderem über Drehleitern. Der Einsatz läuft aktuell noch immer.

Ursache noch unbekannt

Wie genau es zu dem Brand gekommen ist, ist zur Stunde nicht bekannt. Auch ob es Verletzte unter den Mitarbeitern gab, ist derzeit unbekannt. Die Belegschaft hatte das Werk aus Sicherheitsgründen zeitweise verlassen und kehrte gegen acht Uhr auf das Gelände zurück.

Zur Galerie Am 15. Juni 2018 ist es bei der Wiedemarer Firma Harry-Brot zu einem Brand gekommen.

Das betroffene Unternehmen wollte vor Ort keine Angaben zum Unglück machen. Es werde zu einem späteren Zeitpunkt eine Stellungnahme geben.

Von Christine Jacob