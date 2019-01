Delitzsch

In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist es bei den Kreiswerken Delitzsch zu einem Brand in einer Fabrikhalle in der Rudolf-Diesel-Straße gekommen. Gegen vier Uhr wurden die Feuerwehren Delitzsch und Selben/Zschepen ins Gewerbegebiet Südwest alarmiert.

Schwelbrand Ursache

Es handelte sich um einen Schwelbrand im Spänebunker. Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt. Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Eine Person wurde vorsorglich wegen Rauchgaseinwirkungen behandelt.

Erst Ende Juli 2018 war es auf dem Gelände zu einem Großbrand gekommen. Auf einer rund 200 Quadratmeter großen Fläche des Recyclingbetriebs gingen Kunststoffballen mit gepressten Plasteabfällen in Flammen auf.

Von Christine Jacob