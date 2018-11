Delitzsch

Zu einem Brand wurden in der Nacht zum Montag um 3.45 Uhr die Feuerwehren Delitzsch und Schenkenberg alarmiert. Auch Rettungsdienst und Polizei rückten an. In der obersten Etage eines Blocks in der Friedrichshafener Straße im Delitzscher Norden war es zu einem Feuer auf einem Balkon gekommen.

Lage schnell unter Kontrolle

Die Lage konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und Schlimmeres verhindert werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Mieterin der betroffenen Wohnung durch das Unglück nicht verletzt. Die genaue Brandursache ist zur Stunde nicht bekannt, ebenso die Höhe des Sachschadens.

Von Christine Jacob