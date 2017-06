Delitzsch. Brandalarm am Samstag kurz nach sieben Uhr morgens: Die Feuerwehr Delitzsch wird zum Vereinsheim der Kleingartenanlage „Am Wasserturm“ alarmiert. In der Gaststätte im Schatten des denkmalgeschützten Wasserturms, der künftig ein Hotel werden soll und für den Teile der Gartenanlage wie das Vereinsheim weichen müssen, brennt es. Ein aufmerksamer Bürger hat Rauch aus dem Objekt bemerkt und Alarm geschlagen.

Einbruchsspuren zu finden

Am Abend und bis spät in die Nacht zuvor wurde in dem Lokal noch friedlich gefeiert. Am nächsten Morgen muss die Pächterin hilflos zusehen, wie ein Großteil ihrer Arbeit vernichtet wird.

Das Lokal liegt im Schatten des Wasserturms Delitzsch. Quelle: Christine Jacob

Etwa eine Stunde ziehen sich die Löscharbeiten der Feuerwehr hin. Ein weiteres Übergreifen des Feuers kann verhindert werden, von außen sind kaum Spuren an dem Lokal zu sehen – drinnen aber soll alles verraucht und verrußt sein. Vor allem aber: Es finden sich Spuren, die auf einen Einbruch schließen lassen. So sind unter anderem Nahrungsmittel verstreut und Gegenstände umgeworfen. Die Polizei ermittelt. Eine Brandstiftung gilt als wahrscheinlich.

Vereinsheim soll umziehen

Das Vereinsheim sollte nach bisherigen Planungen im nächsten Jahr abgerissen werden. Angedacht ist erst – am besten im laufenden Betrieb – der Umzug in ein neues Objekt an der Leipziger Straße, damit das Lokal den Gästen auch während der Bauphase des Hotels möglichst uneingeschränkt zur Verfügung steht.

Von Christine Jacob