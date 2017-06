Delitzsch. Was man sich nicht vorstellen mag, ist am Dienstagabend im Kindergarten Sonnenland im Delitzscher Norden Realität geworden: Feuer in der Küche im Untergeschoss, das Gebäude ist schnell bis in die oberste Etage verraucht, der Fluchtweg scheint abgeschnitten. 22 Menschen sitzen in der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) fest. Es war jedoch zum Glück „nur“ eine Übung.

Statt Dienstberatung Feueralarm

Im Rahmen einer Übung wurde am 20. Juni 2017 in der Kita Sonnenland im Delitzscher Norden der Ernstfall eines Küchenbrands geprobt. Zur Bildergalerie

Eine wichtige Übung. Die Delitzscher Feuerwehr hatte diese gemeinsam mit der Kita-Leitung konzipiert und das Team eiskalt überrascht. Die übliche Dienstberatung der 22 Erzieher geriet kurz nach sechs plötzlich aus dem Ruder. 18.14 Uhr tönte der Hausalarm los, weil der Übungsleiter der Feuerwehr das Gebäude mit einer Nebelmaschine verraucht hatte. Jetzt galt es, Ruhe zu bewahren und Abläufe zu beachten. Das Team der Kita probte so zusätzlich zum üblichen Brandschutztraining nochmals den Ernstfall.

Übung schult

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an, kümmerte sich um die Bekämpfung des fiktiven Brandes und die Rettung der Menschen im Gebäude. Die Erzieher wurden, jeweils eine sogenannte Fluchthaube auf dem Kopf, aus dem Gebäude geführt oder mit der Drehleiter evakuiert. Viele berichteten im Nachgang, diese Übung bringe wichtige Einblicke und eine gewisse Routine auch für Ausnahmesituationen. Nach nicht mal einer Stunde war alles gelaufen und die Übung geglückt.

Von Christine Jacob