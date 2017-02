KROSTITZ. Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren am Montagvormittag. In einer Recyclingfirma in Krostitz ist eine Papierpresse in Brand geraten, so die Meldung. Die Feuerwehren der Gemeinde Krostitz und auch die Delitzscher Feuerwehr wurden gegen 9.45 Uhr von der Leitstelle in das Gewerbegebiet alarmiert. Aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache hatte die Presse Feuer gefangen. Die Lage konnte aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Während die Einsatzkräfte aus Delitzsch schon wenige Minuten nach ihrem Eintreffen wieder abrücken konnten, kümmerten sich die Ehrenamtlichen aus Krostitz weiter um den Brandschutz, während die Papierpresse provisorisch wieder gerichtet und das Material aus ihr geholt wurde. Auch die Polizei war vor Ort.

Von Christine Jacob