Krostitz

In der Urkrostitzer Brauerei ging es am Freitagabend nicht ums Durst löschen. Der Sirenenton alarmierte am späten Freitagnachmittag die Feuerwehren der Gemeinde Krostitz sowie die aus Delitzsch und Eilenburg. Die Malzmühle im Fabrikgebäude brannte – ein Übungsszenario. „Wir wollen heute vor allem herausfinden, ob Druck und Wassermenge, die aus dem öffentlichen Wassernetz zur Verfügung stehen, ausreichen“, erklärte der stellvertretende Gemeindewehrleiter Klaus Großer, der als Einsatzleiter fungierte. „Eigentlich gibt es hier das Rohwasser aus den Brauereibrunnen zum Löschen, aber im Falle eines Brandfalles könnten auch mal die Elektroleitungen der Pumpen oder die Wasserleitungen selbst unterbrochen sein.“

Jährliche Übung

Einmal jährlich hält die Krostitzer Feuerwehr ihre Übungen ab, nicht immer mit Kräften von außerhalb. Bei Gebäuden wie dem der Brauerei werden aber mehr Kräfte und Technik gebraucht, unter anderem haben die Krostitzer Wehren keine Drehleiter.

Zur Galerie Die Malzmühle brennt – 55 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Krostitz, Eilenburg und Delitzsch machen Druck.

Die Brauerei-Mitarbeiter der Spätschicht hatten sich nach der Alarmierung schnell auf dem Evakuierungspunkt an der Straße versammelt und konnten so das Eintreffen der Rettungskräfte verfolgen. Am schnellsten waren bei kurzer Anfahrt natürlich die Ortswehren aus Krensitz, Kletzen, Krostitz, Priester-Kupsal und Zschölkau vor Ort.

Wasser auf die Malzmühle

Schon wurden etliche Meter Schläuche abgerollt und von den beiden Hydranten an der Brauerei-Straße aufs Gelände verlegt. Wenige Minuten darauf trafen auch die Kameraden aus den Nachbarstädten ein. Die Eilenburger positionierten ihre Drehleiter auf dem Hof an der nördlichen Seite des Gebäudes, die Delitzscher auf der südlichen.

Schließlich kam das Nass von beiden Seiten auf das Gebäude der Malzmühle. Die Dachrinnen flossen schnell über. Wasserfallartig schoss es vom Dach.

Genug Druck

Über Funk kam die Bestätigung der Gruppenführer: Der Druck reicht. „Überall Wasser halt!“, kommandierte der Einsatzleiter schließlich. Die insgesamt 55 Kameraden machten sich fertig zum Abmarsch, aber auch zur Besprechung im Speisesaal der Brauerei, der hier in alter Tradition „Schalander“ genannt wird. Kartoffelsalat und Würstchen waren vorbereitet.

Hilfe im Ernstfall

„Es hat gut geklappt. Besser als bei der letzten Übung“, fasste Klaus Großer zusammen, während die Kameraden die Fahrzeuge parkten. Der letzte echte Einsatz auf dem Gelände ist noch in guter Erinnerung: Vor knapp einem Jahr gab es auf dem Krostitzer Brauerei-Gelände einen Unfall mit Gefahrgut. Aus einem Lkw waren 400 Liter Salzsäure ausgetreten. Feuerwehren aus gesamten Landkreis eilten damals zu Hilfe.

Von Heike Liesaus