Benndorf

Am Mittwochabend hat es im Delitzscher Ortsteil Benndorf einen Brand gegeben. Gegen 20.40 Uhr wurde die Feuerwehr zunächst wegen eines Unratbrandes in Richtung des Seeparkplatzes alarmiert. Die Kameraden aus Benndorf, Schenkenberg und später auch aus Delitzsch rückten an. Das brennende Gestrüpp hatte sich zwischenzeitlich seit dem Anruf des Brandmelders in der Leitstelle zu einem zirka 200 Quadratmeter großen Ödlandbrand ausgeweitet. Mit vereinten Kräften brachten die Kameraden das Feuer unter Kontrolle, die Lösch- und Nacharbeiten zogen sich bis in den späten Abend.

Bürger helfen

Ganz besonders war diesmal das Verhalten der Bürger, die das Einsatzgeschehen mitbekommen hatten. Als Fahrzeugbesatzungen zum Auffüllen der Löschwassertanks an Hydranten im Dorf fuhren, wurden ihnen von Anwohnern Mineralwasser gereicht. Auch bei Facebook wird den Ehrenamtlichen derzeit oft für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Hitze gedankt.

Von cj