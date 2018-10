Wiedemar/Wiesenena

Wegen des Verdachts auf Brand in einem Wohnhaus im Wiedemarer Ortsteil Wiesenena mussten am Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr mehrere Feuerwehren ausrücken. Vor Ort, so die Auskunft des Einsatzleiters, stellte sich dann glücklicherweise heraus, dass die Bewohner des Hauses den Brand am Elektrokasten in der zweiten Etage selbst noch rechtzeitig bemerkt und sich in Sicherheit gebracht hatten.

Lage schnell unter Kontrolle

Die Kameraden der Wiedemarer Feuerwehr, die in diesem Jahr bereits mehr Einsätze als sonst absolvieren mussten, konnten die Lage schnell unter Kontrolle bringen, Schlimmeres verhindern, das Objekt schließlich belüften und den Einsatz zügig beenden. Auch die Feuerwehr Delitzsch war alarmiert worden, konnte den Einsatz aber abbrechen.

Von cj