Wiedemar. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Wiedemar ist in der Nacht zu Donnerstag ein Pkw in Brand geraten. Der 33 Jahre alte Fahrer des Toyota fuhr laut Polizei gegen 1.50 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung München. Nahe Wiedemar sei er dann – nach seinen eigenen Angaben aufgrund von Sekundenschlaf – auf die vor ihm fahrende Sattelzugmaschine aufgefahren. Durch den Aufprall geriet der Pkw in Brand. Zum Glück verletzte sich der junge Mann aber nur leicht und wurde ambulant behandelt. Allerdings entstand hoher Sachschaden: 20.000 Euro am Toyota und 4000 Euro am Sattelzug.

Am Unfallort waren neben Polizeibeamten noch Mitarbeiter des Rettungswesens und Feuerwehrleute. Für die Löscharbeiten war die Autobahn im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Gegen 3 Uhr wurde der linke Fahrstreifen freigegeben und nach etwa einer Stunde war die Autobahn 9 wieder komplett frei. Gegen den Pkw-Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Von kasto