Delitzsch. Ehrung für ein Rotes-Kreuz-Urgestein: Auf Schloss Wackerbarth erhielt der Brodauer Lothar Beckmeier jetzt aus den Händen von Sachsens Innenminister Markus Ulbig das Helferehrenzeichen als Steckkreuz in Silber. Mit ihm wurden sieben weitere ehrenamtliche Helfer ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in dieser Form wird erst seit 2014 verliehen.

Nominierung als Überraschung

Üblicherweise ist Lothar Beckmeier kein Schlipsträger, nun band er den Roten dann aber doch zum weißen Hemd und zum dunkelblauen Sakko um. Der DRK-Kreisverband Delitzsch hatte ihn zu einer Auszeichnungsveranstaltung auf Schloss Wackerbarth geschickt. Was dort passieren sollte, wusste der 66-Jährige natürlich nicht – weil es ihm keiner gesagt und er selbst auch nicht gefragt hatte. „Früher habe ich das ja selber so gehandhabt“, erzählte er später und ist keinesfalls böse auf die Kollegen, die ihn heimlich nominierten. Möglicherweise wäre er sonst noch aufgeregter gewesen als er es ohnehin schon war.

Der Brodauer bekam die Auszeichnung quasi für sein „Lebenswerk“, für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement, insbesondere für den Aufbau und die Weiterentwicklung des Betreuungszuges in Delitzsch. Aber nicht nur dafür. In seinen Händen liegen auch weiterhin diverse Ausbildungsmaßnahmen, die er trotz seines sehr wohl verdienten Ruhestandes immer noch vorbereitet und durchführt. Auch dem Krisenstab der Landkreisverwaltung Nordsachsen steht er als Fachberater des Roten Kreuzes zur Seite

„Für mich war das schon ein sehr berührender Moment, als ich die Auszeichnung bekam“, sagte der 66-Jährige. Gleichzeitig nahm er sie als Anerkennung seiner Arbeit und die vieler anderer ehrenamtlicher Helfer. Beckmeier ist seit 1968 Mitglied des DRK, leitet den DRK-Ortsverband Brodau und organisiert gemeinsam mit seiner Frau und weiteren Ehrenamtlichen Blutspenden. Mehr als 100 gehen auf sein Konto.

Beckmeier bekam bereits Mühlenpreis

Dass er beim Betreuungszug nicht mehr in der ersten Reihe steht, verkraftet er mittlerweile gut, nicht zuletzt deshalb, weil seine Jungs ihn rufen, wenn sie ihn brauchen. So wie kürzlich, als der Zug die Versorgung der Teilnehmer beim Jugendrotkreuz-Landeswettbewerb übernahm. „Die haben das schon alles ganz gut im Griff, das läuft reibungslos“, so Beckmeier, der nach 34 Jahren im Rettungsdienst 2013 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Damals sagte Christian Wolff, Geschäftsführer des Kreisverbandes, Lothar Beckmeier sei ein Mensch, „der da ist, wenn er gebraucht wird“. Für seinen außergewöhnlichen Einsatz erhielt der Brodauer bereits den Mühlen- und den Bürgerpreis. „Aber ohne die Zusammenarbeit mit den vielen Ehrenamtlichen hätte ich das auch nicht geschafft“, räumte er ein.

Das Steckkreuz in Silber, seine bisher höchste Ehrung, wird vorerst im Schrank verstaut, bis es einen Platz bekommt, wo es auch gesehen wird, verriet Beckmeier. Denn stolz darauf kann er, aber auch seine Familie sein.

Von Ditmar Wohlgemuth