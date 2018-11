Delitzsch

Kinderliteratur über den Holocaust? Das Delitzscher Schalom-Begegnungszentrum zeigt, dass es sie gibt. Es hat anlässlich des Gedenktages am 9. November, an dem sich die Novemberpogrome zum 80. Mal jähren, eine Broschüre herausgegeben. Dabei sind sich die Macher bewusst: Kinder- und Bilderbücher zu diesem Thema „sind umstritten und es gibt viele Fragen“, erklären Jens Rudolph und Matthias Mittmann vom Schalom-Zentrum. Denn mit den Novemberpogromen begann die systematische Verfolgung der Jugend im Deutschen Reich, die in den industriell betriebenen Völkermord mündete. Ab wann sind Kinder alt genug für dieses Thema? Warum sollen sie sich damit auseinandersetzen? Warum wird ausgerechnet vor dem Holocaust zurückgeschreckt? „Vielleicht, weil es noch nicht lange her ist? Genau aus diesem Grund ist es so wichtig, auch Kindern davon zu erzählen“, erklären Rudolph und Mittmann. Diese Broschüre soll einen Überblick und Anreiz für Eltern, Kinder, Erzieher, Sozialpädagogen und Bildungseinrichtungen geben, sich mit der kindgemäßen Vermittlung der NS-Zeit auseinanderzusetzen.

Hinweise von Delitzscher Erzieherinnen

Deshalb wurde für die Broschüre nicht allein recherchiert, welche Literatur vorhanden ist. Das Team hat sich auch mit den Pädagoginnen in Kindereinrichtungen beraten. „Sie haben Bücher gelesen und ihre Meinungen dazu abgegeben. Was für gut befunden wurde, steht nun in der Broschüre“, erklärt Matthias Mittmann. Diese kann über das Familienzentrum bezogen werden. Am besten sei es, zum Abholen in der Mauergasse 19 a vorbeizukommen, die Herausgeber können dazu einiges erläutern.

Von Heike Liesaus