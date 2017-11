Brücke im Delitzscher Stadtpark bleibt gesperrt

Delitzsch. Erst „ Xavier“ und dann „ Herwart“. Die heftigen Herbststürme haben ihre Spuren hinterlassen, auch im Delitzscher Stadtpark. Dort ist mittlerweile seit einem Monat die Brücke über den Mühlgraben gesperrt. Und eine Besserung ist nicht in Sicht, obwohl bereits das Sturmtief „Xavier“, das am 5. Oktober wütete, Schuld hat.

Keine Kapazitäten

Umgeknickte Bäume waren beim Sturm Anfang Oktober das Hauptproblem und noch immer ist nicht alles abgearbeitet, was damals in die Brüche ging. Infolge der Sturmschäden mussten laut Stadtverwaltung umfangreiche Fällungen und Baumpflegemaßnahmen ausgeführt werden, diese wurden dann unmittelbar nach dem Sturm nach Priorität abgearbeitet. Im Bereich des Mühlgrabens sind demnach zunächst die Schäden am Mühlgraben, dem Spielplatz und im Wegebereich beräumt worden. Mehr ging nicht: „Aus Kapazitätsgründen konnten die erforderlichen Fällungen oder Kronensicherungsschnitte noch nicht durchgeführt werden“, so die Mitteilung der Stadtverwaltung. Also wurde die Brücke über den Mühlgraben gesperrt. Das soll der Sicherheit der Spaziergänger dienen, da immer noch Äste aus den Kronenbereichen herunterbrechen können. Nur ignorieren die meisten Spaziergänger und auch Jogger diese Sperrung, wollen den kleinen Umweg über Chronist-Lehmann-Weg und Dr.-Laue-Weg offensichtlich nicht in Kauf nehmen, wenn sie zwischen Stadtpark und Loberaue unterwegs sind.

Sperrung dauert an

Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist derzeit laut Stadtverwaltung noch nicht konkret anzugeben. Bei einigen Weiden in unmittelbarer Nähe der Brücke müssen zunächst Prüfungen durch einen Baumsachverständigen durchgeführt werden. Eventuell müssen dann Bäume gefällt werden.

Von Christine Jacob