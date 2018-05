Rackwitz

Große Fragezeichen in Form von roten Einfahrtverbotsschildern tauchten am Dienstagmorgen vor Autofahrern auf der B 184 auf. Fahrzeugeführer, die in Richtung Leipzig unterwegs waren, kamen spätestens in Höhe Rackwitz am Abzweig in die Schladitzer Straße nicht mehr weiter.

Der Grund: An der Geh- und Radwegbrücke über die Bundesstraße 184 zwischen Rackwitz und Zschortau wird bis Ende Juni der Korrosions- und Oberflächenschutz ausgebessert: „Die Stahlträger und die -windverbände werden neu beschichtet, ebenso die Holzkonstruktion. Schadhafte Hölzer beziehungsweise Beschädigungen der Konstruktion werden instand gesetzt“, erklärt Isabel Siebert.

An der Geh- und Radwegbrücke über die Bundesstraße 184 wird bis Ende Juni der Korrosions- und Oberflächenschutz ausgebessert. Die Straße ist daher in Richtung Leipzig einseitig gesperrt. Quelle: Mathias Schönknecht

Die Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) verweist darauf, dass zur Absicherung der Arbeiten eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße erforderlich sei. Der Verkehr von Leipzig in Richtung Delitzsch verbleibt auf der B 184. Der Verkehr in die Gegenrichtung wird über Lemsel (S 8) und die Güntheritzer Straße (K 7429) zurück zur B 184 umgeleitet. Das Landesamt rechnet mit Baukosten in Höhe von 82 000 Euro.

Von Mathias Schönknecht