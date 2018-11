Zaasch

Die Liste der Mitglieder in der Zaascher Bücherei ist kürzer geworden. Seit der Gründung des Vereins im Februar 2012 ist die Zahl auf zehn Erwachsene und ein Kind geschrumpft. Noch vor fünf Jahren waren hier acht Kinder aus dem 240-Seelen-Dorf angemeldet. Und so spiegelt die ehrenamtlich geführte Bibliothek im kleinen Wiedemarer Ortsteil das Schicksal der gesamten Buchbranche, die mit einem Verlust kämpft, wider. Ein Weihnachts- und Bücherbasar soll das nun ändern.

Fehlendes Interesse am Lesen

„Vor allem die Schulkinder fehlen derzeit“, sagt Sonja Schnabel. „Viele der ehemals jungen Mitglieder haben mittlerweile die Schule verlassen und stecken in der Ausbildung oder im Studium“, sagt die Seniorin, die sich immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr um die Bücherei kümmert. Es fehle aber auch allgemein das Interesse am Lesen, sagt die 67-Jährige. Viele der Kinder haben zudem Smartphones. „Da bleibt wenig Zeit für die Bibliothek.“ So seien es von Jahr zu Jahr weniger Mitglieder geworden. „Obwohl viele junge Familien in den vergangenen Jahren nach Zaasch gezogen sind und auch viele Kinder eingeschult wurden, habe sich diese Entwicklung forstgesetzt“, sagt die Bibliothekarin.

Nicht verpassen! Unterstützen Sie unsere Dorfbücherei. Unser Weihnachts- und Bücherbasar findet am Samstag den 24. November vom 14-18 Uhr in Zaasch statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Gepostet von Bücherei Zaasch am Samstag, 17. November 2018

Um die neuen Bewohner nun für sich zu gewinnen, veranstaltet die kleine Bibliothek den Weihnachts- und Bücherbasar am morgigen Sonnabend von 14 bis 18 Uhr. „Wir wollen damit die Kinder auf unser Angebot aufmerksam machen“, sagt Schnabel. Dazu baut der Verein ein Zelt vor dem Gebäude am Lindenplatz 7 auf, in dem Weihnachtsgestecke und -kränze sowie Glühwein verkauft werden. Daran bastelt die Rentnerin zusammen mit ihrer Familie schon seit einigen Wochen fleißig.

Über 3000 Bücher und Englischnachhilfe

In den Räumen der Bibliothek im Obergeschoss soll es bei Kaffee und Plätzchen einen Bücherflohmarkt geben. Dann soll auch noch einmal auf die gut 3000 vorhandenen Bücher von Fantasy bis Sachbuch und das Angebot der Englischnachhilfe durch Lorry King hingewiesen werden.

Die gebürtige Amerikanerin lebt in Zaasch und bietet schon über viele Jahre Nachhilfe für die Bibliotheksmitglieder an. „Die Schüler haben sich immer riesig gefreut, wenn sie dann eine gute Note bekommen haben“, erinnert sich Schnabel. Das kann wieder so sein.

Wer an einer Mitgliedschaft in der Bücherei Zaasch interessiert ist, meldet sich innerhalb der Öffnungszeiten direkt in der Bibliothek bei Sonja Schnabel. Der Jahresbeitrag für Erwachsene beträgt 10 Euro, der für Kinder 5 Euro.

Von Mathias Schönknecht